Впервые за 16 лет в четвертьфинале Лиги Чемпионов не будет ни Месси, ни Роналду

"Ювентус" Криштиану Роналду и "Барселона" Лионеля Месси не смогли пробиться в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Отметим, что впервые с сезона 2004/05 ни португальца, ни аргентинца не будет в четвертьфинале турнира. Тогда в 1/8 финала "Барселона" не смогла пройти "Челси", а "Манчестер Юнайтед", за который выступал Роналду, вылетел от "Милана".

Однако стоит напомнить, что Месси и Роналду на двоих выигрывали Лигу Чемпионов 9 раз.

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