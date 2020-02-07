Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании

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Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании

"Атлетико", "Барселона" и "Реал" завершили свои выступления в Кубке Испании.

Как сообщает Gracenote, впервые с сезона 2002/2003 ни одна из этих трех команд не смогла выйти в полуфинал турнира.

Напомним, что "Атлетико" вылетел в 1/16 финала от "Леонесы", "Реал" в 1/4 финала потерпел поражение от "Реал Сосьедада", а обидчиком "Барселоны" стал "Атлетик".

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Главные новости дня: 6 февраля

Главные новости дня: 6 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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