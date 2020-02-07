Впервые за 17 лет "Атлетико", "Барселона" и "Реал" не вышли в полуфинал Кубка Испании

"Атлетико", "Барселона" и "Реал" завершили свои выступления в Кубке Испании.

Как сообщает Gracenote, впервые с сезона 2002/2003 ни одна из этих трех команд не смогла выйти в полуфинал турнира.

Напомним, что "Атлетико" вылетел в 1/16 финала от "Леонесы", "Реал" в 1/4 финала потерпел поражение от "Реал Сосьедада", а обидчиком "Барселоны" стал "Атлетик".

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