Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" пропустил не менее 3 голов в 3 матчах АПЛ подряд

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Впервые за 18 лет "Тоттенхэм" пропустил не менее 3 голов в 3 матчах АПЛ подряд

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" после трёх побед на старте АПЛ потерпел три поражения подряд.

"Шпоры" проиграли "Кристал Пэлас" (0:3), "Челси" (0:3) и "Арсеналу" (1:3).

"Тоттенхэм" впервые с сентября 2003 года пропустил не менее 3 голов в 3 матчах Премьер-лиги кряду.

Следующий соперник команды Нуну Эшпириту Санту в чемпионате Англии - "Астон Вилла". Игра пройдёт 3 октября.

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