Впервые за 20 лет сборная Германии проиграла дома в квалификации ЧМ

Фото твиттер сборной Германии

Прервалась впечатляющая серия сборной Германии без поражений в домашних матчах квалификации к Чемпионатам Мира.

Напомним, что в среду "Бундестим" в Дуйсбурге уступила национальной команде Северной Македонии со счётом 1:2.

Таким образом, немцы проиграли на своём поле в отборе к мундиалю впервые с 2001 года.

20 лет назад Германия в родных стенах была разгромлена Англией со счётом 1:5.

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