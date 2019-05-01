Впервые за 23 года "Аякс" не пропустил в гостевом матче плей-офф Лиги Чемпионов

"Аякс" на выезде одолел "Тоттенхэм" со счётом 1:0 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Как сообщает BBC, амстердамской команде удалось не пропустить в гостевой игре плей-офф данного турнира впервые за 23 года.

В апреле 1996 года "Аякс" сохранил свои ворота на замке в выездном матче 1/2 финала ЛЧ против "Панатинаикоса" (3:0).

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