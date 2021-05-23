Впервые за 25 лет "Арсенал" не сыграет в еврокубках

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" завершил сезон АПЛ на восьмом месте, набрав 61 очко в 38 турах.

Финишировав так низко, "канониры" не сумели квалифицироваться даже в новосозданную Лигу Конференций.

Таким образом, "Арсенал" впервые с сезона 1995/96 (спустя 25 лет) не сыграет в еврокубках.

Стоит отметить, что в этом сезоне команда Микеля Артета дошла до полуфинала Лиги Европы.

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