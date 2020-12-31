Впервые за 25 лет "Атлетико" лидирует в Примере к Новому году

Мадридский "Атлетико" набрал 35 очков в 14 турах чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице.

Как сообщает Gracenote Live, "матрасники" лидируют в Примере в преддверии Нового года впервые с сезона 1995/96.

25 лет назад "Атлетико" в итоге стал чемпионом. Примечательно, что действующий тренер команды Диего Симеоне тогда выступал за мадридцев в качестве игрока.

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