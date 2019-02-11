Впервые за 25 лет "Барселона" дважды не победила "Атлетик" в течение одного розыгрыша Примеры

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Впервые за 25 лет "Барселона" дважды не победила "Атлетик" в течение одного розыгрыша Примеры

В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях сыграла вничью с "Атлетиком" со счётом 0:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИК" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, баски во второй раз в течение нынешнего сезона отобрали очки у каталонцев в Примере. В первом круге команда из Бильбао добыла ничью на "Камп Ноу" (1:1).

Сообщается, что подобное произошло впервые за 25 лет. В сезоне 1993/94 "Атлетик" дома расписал мировую с "Барселоной" (0:0), а в гостях выиграл со счётом 3:2.

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