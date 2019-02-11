Впервые за 25 лет "Барселона" дважды не победила "Атлетик" в течение одного розыгрыша Примеры
В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях сыграла вничью с "Атлетиком" со счётом 0:0.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "АТЛЕТИК" - "БАРСЕЛОНА"
Таким образом, баски во второй раз в течение нынешнего сезона отобрали очки у каталонцев в Примере. В первом круге команда из Бильбао добыла ничью на "Камп Ноу" (1:1).
Сообщается, что подобное произошло впервые за 25 лет. В сезоне 1993/94 "Атлетик" дома расписал мировую с "Барселоной" (0:0), а в гостях выиграл со счётом 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18