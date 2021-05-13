Впервые за 25 лет "Милан" забил 7 голов в матче Серии А

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Впервые за 25 лет "Милан" забил 7 голов в матче Серии А

Фото твиттер "Милана"

В рамках 36-го тура Серии А "Милан" на выезде деклассировал "Торино" со счётом 7:0.

"Россонери" забили так много голов в одном матче чемпионата Италии впервые за 25 лет.

12 мая 1996 года миланцы дома разгромили "Кремонезе" со счётом 7:1.

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