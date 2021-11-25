Впервые за 26 лет "Аякс" выиграл 5 стартовых матчей в группе ЛЧ

Фото твиттер "Аякса"

Амстердамский "Аякс" смог повторить собственное достижение 26-летней давности, сообщает Mister Chip.

Впервые с сезона 1995/96 голландский гранд выиграл пять стартовых матчей в группе Лиги Чемпионов.

В текущем розыгрыше "Аякс" дважды победил дортмундскую "Боруссию" и "Бешикташ", а также один раз "Спортинг".

Стоит отметить, что 26 лет назад команда под руководством Луи ван Гала дошла до финала ЛЧ.

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