Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году
Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич не попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.
Напомним, что в прошлом году хорват выиграл награду, опередив в голосовании Криштиану Роналду и Антуана Гризманна.
Как сообщает RMC Sport, впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году.
В 1993 году подобное произошло с легендарным голландцем Марко ван Бастеном.
Не пропустите: Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2