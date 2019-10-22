Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году

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Впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич не попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Напомним, что в прошлом году хорват выиграл награду, опередив в голосовании Криштиану Роналду и Антуана Гризманна.

Как сообщает RMC Sport, впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году.

В 1993 году подобное произошло с легендарным голландцем Марко ван Бастеном.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Я не понимал,почему он получил приз годом раньше,а этот сезон в его исполнении-это кошмар!

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OkTawius
Димон

а кому надо было отдать в 2018-м, если не ему?

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jugulator
Пьянь

Кому-то из французов. Гризманн, Мбаппе наиболее явные варианты. Модрич не заслужил ничем.

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OkTawius
Димон

да-да)) будь Мбаппе игроком "Реала", я бы посмотрел как бы ты переобулся)

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