Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич не попал в 30-ку претендентов на "Золотой мяч" по итогам 2019 года.

Напомним, что в прошлом году хорват выиграл награду, опередив в голосовании Криштиану Роналду и Антуана Гризманна.

Как сообщает RMC Sport, впервые за 26 лет действующий обладатель "Золотого мяча" не вошёл в список финалистов в следующем году.

В 1993 году подобное произошло с легендарным голландцем Марко ван Бастеном.

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