Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды

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Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды

В английской Премьер-лиге близок к завершению 14-й тур, который станет последним перед католическим Рождеством (25 декабря).

Сегодня состоятся два заключительных матча тура, но они уже не повлияют на места в первой четвёрке турнирной таблицы.

В топ-4 АПЛ входят "Ливерпуль", "Лестер", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Как сообщает Squawka, впервые с 1994 года в ней нет ни одной команды из Лондона. "Тоттенхэм" идёт пятым, остальные - ещё ниже.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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