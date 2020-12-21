Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды
В английской Премьер-лиге близок к завершению 14-й тур, который станет последним перед католическим Рождеством (25 декабря).
Сегодня состоятся два заключительных матча тура, но они уже не повлияют на места в первой четвёрке турнирной таблицы.
В топ-4 АПЛ входят "Ливерпуль", "Лестер", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".
Как сообщает Squawka, впервые с 1994 года в ней нет ни одной команды из Лондона. "Тоттенхэм" идёт пятым, остальные - ещё ниже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18