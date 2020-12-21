Впервые за 26 лет на Рождество в топ-4 АПЛ не будет ни одной лондонской команды

В английской Премьер-лиге близок к завершению 14-й тур, который станет последним перед католическим Рождеством (25 декабря).

Сегодня состоятся два заключительных матча тура, но они уже не повлияют на места в первой четвёрке турнирной таблицы.

В топ-4 АПЛ входят "Ливерпуль", "Лестер", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон".

Как сообщает Squawka, впервые с 1994 года в ней нет ни одной команды из Лондона. "Тоттенхэм" идёт пятым, остальные - ещё ниже.

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