Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков
Текущая неделя стала максимально успешной для клубов Бундеслиги в еврокубковых турнирах.
В Лиге Чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела ПСЖ, а "РБ Лейпциг" взял верх над "Тоттенхэмом". В Лиге Европы побед добились "Айнтрахт", "Вольфсбург" и "Байер" над "Ред Булл Зальцбургом", "Мальме" и "Порту" соответственно.
Таким образом, впервые с 1993 года сразу пять немецких команд выиграли свои матчи в плей-офф еврокубков на одной неделе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|46
|2
|РБ Лейпциг
|22
|45
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|42
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|5
|Байер Леверкузен
|22
|40
|6
|Шальке
|22
|36
|7
|Фрайбург
|22
|33
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вольфсбург
|22
|31
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|28
|11
|Аугсбург
|22
|27
|12
|Унион Берлин
|22
|26
|13
|Герта
|22
|26
|14
|Кельн
|21
|23
|15
|Майнц 05
|22
|22
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|22
|17
|17
|Вердер Бремен
|22
|17
|18
|Падерборн
|22
|16