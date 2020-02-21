Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков

Текущая неделя стала максимально успешной для клубов Бундеслиги в еврокубковых турнирах.

В Лиге Чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела ПСЖ, а "РБ Лейпциг" взял верх над "Тоттенхэмом". В Лиге Европы побед добились "Айнтрахт", "Вольфсбург" и "Байер" над "Ред Булл Зальцбургом", "Мальме" и "Порту" соответственно.

Таким образом, впервые с 1993 года сразу пять немецких команд выиграли свои матчи в плей-офф еврокубков на одной неделе.

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