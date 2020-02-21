Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков

Теги боруссия дортмундрб лейпцигайнтрахт франкфуртвольфсбургбайер леверкузенстатистика

Впервые за 27 лет пять немецких команд выиграли на одной неделе в плей-офф еврокубков

Текущая неделя стала максимально успешной для клубов Бундеслиги в еврокубковых турнирах.

В Лиге Чемпионов дортмундская "Боруссия" одолела ПСЖ, а "РБ Лейпциг" взял верх над "Тоттенхэмом". В Лиге Европы побед добились "Айнтрахт", "Вольфсбург" и "Байер" над "Ред Булл Зальцбургом", "Мальме" и "Порту" соответственно.

Таким образом, впервые с 1993 года сразу пять немецких команд выиграли свои матчи в плей-офф еврокубков на одной неделе.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 22 46
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 22 45
3 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 22 42
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 21 42
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 22 40
6 Шальке Шальке 22 36
7 Фрайбург Фрайбург 22 33
8 Хоффенхайм Хоффенхайм 22 33
9 Вольфсбург Вольфсбург 22 31
10 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 22 28
11 Аугсбург Аугсбург 22 27
12 Унион Берлин Унион Берлин 22 26
13 Герта Герта 22 26
14 Кельн Кельн 21 23
15 Майнц 05 Майнц 05 22 22
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 22 17
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 22 17
18 Падерборн Падерборн 22 16
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