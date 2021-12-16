Впервые за 29 лет "Арсенал" не забил три пенальти подряд в АПЛ

Фото твиттер "Арсенала"

У лондонского "Арсенала" худшая с 1992 года серия по числу незабитых пенальти, сообщает Opta.

"Канониры" не реализовали уже три 11-метровых подряд. Авторами промахов стали Александр Ляказетт и дважды Пьер-Эмерик Обамеянг.

Подобное случилось с "Арсеналом" впервые за 29 лет - тогда серия насчитывала пять неудачных попыток.

Столичная команда идёт на четвёртом месте в АПЛ, набрав 29 очков в 17 турах.

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