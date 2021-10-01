Впервые за 32 года "Спартак" обыграл итальянскую команду в еврокубках

Фото твиттер "Спартака"

Московский "Спартак" одержал гостевую волевую победу над "Наполи" со счётом 3:2 во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, "красно-белые" выиграли у итальянской команды в еврокубках впервые с 1989 года, сообщает Opta.

Стоит отметить, что 32 года назад "Спартак" взял верх над "Аталантой" (2:0) в Кубке УЕФА.

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