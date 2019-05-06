Впервые за 35 лет "Арсенал" пропустил 50 голов в двух сезонах АПЛ подряд

Лондонский "Арсенал" повторил клубный антирекорд, который держался 35 лет.

Как сообщает Opta, "канониры" пропустили не менее 50 голов в двух сезонах АПЛ подряд.

В последний раз такие показатели были у столичной команды в сезонах 1982/83 и 1983/84.

Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Премьер-лиги "Арсенал" финишировал на шестом месте, а в текущем - по итогам 37 туров идёт на пятой строчке.

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