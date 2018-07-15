Впервые за 36 последних лет в финале ЧМ был забит гол ударом из-за штрафной площади

Впервые за 36 последних лет в финальном матче Чемпионата Мира был забит гол ударом из-за штрафной площади.

Прервать голевое затишье посредством дальнего выстрела удалось полузащитнику сборной Франции Полю Погба, позже его почин поддержал и партнер по команде Килиан Мбаппе. В последний же раз до сегодня в главном матче мундиаля гол ударом из-за штрафной площади забивал итальянец Марко Тарделли в 1982-м году.

Напомним, президент Франции присоединился к празднованиям своей сборной в раздевалке "Лужников". | soccernews.ru