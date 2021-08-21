Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции

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Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил "Бресту" (4:2) в матче 3-го тура французской Лиги 1.

Звёздный нападающий отличился, замкнув головой навес с правого фланга.

Как сообщает Opta, для Мбаппе это первый с марта 2017 года мяч, забитый головой, в игре чемпионата.

Всего 22-летний футболист четырежды за карьеру поражал ворота соперников в Лиге 1 "со второго этажа".

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