Впервые за 4,5 года Мбаппе забил головой в матче чемпионата Франции
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе забил "Бресту" (4:2) в матче 3-го тура французской Лиги 1.
Звёздный нападающий отличился, замкнув головой навес с правого фланга.
Как сообщает Opta, для Мбаппе это первый с марта 2017 года мяч, забитый головой, в игре чемпионата.
Всего 22-летний футболист четырежды за карьеру поражал ворота соперников в Лиге 1 "со второго этажа".
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