Впервые за 40 лет "Манчестер Сити" дважды подряд пробился в четвертьфинал Кубка Лиги

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Впервые за 40 лет "Манчестер Сити" дважды подряд пробился в четвертьфинал Кубка Лиги

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" со счётом 2:0.

Таким образом, "горожане" пробились в четвертьфинал этого турнира второй раз подряд.

Как сообщает BBC, манкунианцы сумели это сделать впервые за 40 лет.

В последний раз "Сити" дважды кряду попадал в восьмёрку лучших в Кубке Лиги в сезонах 1977/78 и 1978/79.

Также стоит отметить, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями этого соревнования, разгромив в финале лондонский "Арсенал".

Не пропустите: Гвардиола доволен победой над "Фулхэмом". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Arsenal Fan

"Вот это достижение"))))

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11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
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13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
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