Впервые за 40 лет "Манчестер Сити" дважды подряд пробился в четвертьфинал Кубка Лиги
В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" со счётом 2:0.
Таким образом, "горожане" пробились в четвертьфинал этого турнира второй раз подряд.
Как сообщает BBC, манкунианцы сумели это сделать впервые за 40 лет.
В последний раз "Сити" дважды кряду попадал в восьмёрку лучших в Кубке Лиги в сезонах 1977/78 и 1978/79.
Также стоит отметить, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы стали победителями этого соревнования, разгромив в финале лондонский "Арсенал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|26
|2
|Ливерпуль
|10
|26
|3
|Челси
|10
|24
|4
|Арсенал Лондон
|10
|22
|5
|Тоттенхэм
|10
|21
|6
|Борнмут
|10
|20
|7
|Уотфорд
|10
|19
|8
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|9
|Эвертон
|10
|15
|10
|Вулверхэмптон
|10
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|14
|12
|Лестер Сити
|10
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|8
|14
|Кристал Пэлас
|10
|8
|15
|Бернли
|10
|8
|16
|Саутгемптон
|10
|7
|17
|Кардифф Сити
|10
|5
|18
|Фулхэм
|10
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|3
|20
|Хаддерсфилд Таун
|10
|3