Впервые за 40 лет три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата

В минувший уик-энд "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом", "Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон", а "Челси" взял верх над "Кристал Пэлас".

Таким образом, и "красные", и "горожане", и "синие" продлили свои беспроигрышные серии в АПЛ, которые уже насчитывают 11 матчей с начала текущего сезона.

Как сообщает Opta, впервые за 40 лет сразу три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата.

А в истории непосредственно Премьер-лиги такого ранее и вовсе не происходило.

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