Впервые за 40 лет три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата

Теги манчестер ситичелсиливерпульапл

Впервые за 40 лет три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата

В минувший уик-энд "Ливерпуль" сыграл вничью с "Арсеналом", "Манчестер Сити" разгромил "Саутгемптон", а "Челси" взял верх над "Кристал Пэлас".

Таким образом, и "красные", и "горожане", и "синие" продлили свои беспроигрышные серии в АПЛ, которые уже насчитывают 11 матчей с начала текущего сезона.

Как сообщает Opta, впервые за 40 лет сразу три команды из высшего английского дивизиона не проиграли в 11 стартовых матчах чемпионата.

А в истории непосредственно Премьер-лиги такого ранее и вовсе не происходило.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 29
2 Челси 11 27
3 Ливерпуль 11 27
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 11 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 11 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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