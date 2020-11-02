Впервые за 48 лет "Манчестер Юнайтед" не победил в четырёх стартовых домашних матчах чемпионата

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл "Арсеналу" со счётом 0:1.

Таким образом, "красные дьяволы" не победили ни в одном из четырёх домашних матчей на старте текущего чемпионата Англии.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера один раз сыграли вничью на "Олд Траффорд" и потерпели три поражения.

Как сообщает Opta, подобная серия произошла у "Манчестер Юнайтед" впервые с 1972 года, то есть спустя 48 лет.

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