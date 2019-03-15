Впервые за 48 лет шесть английских команд пробились в 1/4 финала еврокубковых турниров

В четверг "Арсенал" и "Челси" добыли путёвки в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв "Ренн" и киевское "Динамо" соответственно.

Таким образом, представительство АПЛ в еврокубковых турнирах расширилось до шести команд. Ранее в четвертьфинал Лиги Чемпионов пробились "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые за 48 лет. В последний раз сразу шесть английских команд доходили до стадии 1/4 финала двух главных еврокубков в сезоне 1970/71.

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