Впервые за 48 лет шесть английских команд пробились в 1/4 финала еврокубковых турниров

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Впервые за 48 лет шесть английских команд пробились в 1/4 финала еврокубковых турниров

В четверг "Арсенал" и "Челси" добыли путёвки в 1/4 финала Лиги Европы, обыграв "Ренн" и киевское "Динамо" соответственно.

Таким образом, представительство АПЛ в еврокубковых турнирах расширилось до шести команд. Ранее в четвертьфинал Лиги Чемпионов пробились "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые за 48 лет. В последний раз сразу шесть английских команд доходили до стадии 1/4 финала двух главных еврокубков в сезоне 1970/71.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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