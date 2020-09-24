Впервые за 56 лет "Эвертон" забил не менее 5 голов в двух матчах подряд

В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги "Эвертон" на выезде разгромил "Флитвуд Таун" со счётом 5:2.

В минувшую субботу "ириски" с аналогичным счётом победили "Вест Бромвич" в матче АПЛ.

Таким образом, впервые за 56 лет "Эвертон" забил не менее пяти голов в двух играх подряд.

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