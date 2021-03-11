Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов

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Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов

В матче с ПСЖ прервалась серия нападающего "Барселоны" Лионеля Месси по забитым пенальти в играх Лиги Чемпионов.

Начиная с февраля 2015 года, звёздный футболист реализовывал все свои попытки в матчах главного еврокубка.

Сейв Кейлора Наваса во вчерашнем поединке остановил серию аргентинца на отметке 8 результативных 11-метровых ударов.

Шесть лет назад Месси не сумел забить пенальти в ворота "Манчестер Сити". Тогда "горожан" спас от гола Джо Харт.

Не пропустите: Навас прокомментировал свой сейв после пенальти Месси. | http://soccernews.ru
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