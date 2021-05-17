Впервые за 6 лет Месси забил два мяча головой в одном сезоне Ла Лиги

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Впервые за 6 лет Месси забил два мяча головой в одном сезоне Ла Лиги

Фото твиттер BeFoot

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отличился в матче 37-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (1:2).

Аргентинец замкнул головой навес Серхио Бускетса.

Для 33-летнего форварда это второй мяч, забитый головой в текущем розыгрыше Ла Лиги. Подобного ему не удавалось 6 лет.

Как сообщает MisterChip, в сезоне 2014/15 Месси отправил в ворота соперников 5 таких голов.

Не пропустите: Месси забил в 300-м матче Ла Лиги. Это абсолютный рекорд. | http://soccernews.ru
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