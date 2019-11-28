Впервые за 6 лет ни одна португальская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов
В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Бенфика" сыграла вничью с "РБ Лейпциг" (2:2).
Таким образом, "орлы" лишились шансов на выход из группы. Это первый случай за последние 6 лет, когда ни одна португальская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов. В предыдущий раз такое произошло в сезоне 2013/14. Тогда "Бенфика" и "Порту" финишировали в своих группах на третьих местах.
Напомним, что "Бенфика" - единственный португальский клуб в групповой стадии ЛЧ. "Порту" оказался в Лиге Европы после того, как не смог одолеть "Краснодар" в 3-м отборочном раунде.
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