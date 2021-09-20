Впервые за 60 лет "Ювентус" ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А

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Впервые за 60 лет "Ювентус" ни разу не победил в 4 стартовых турах Серии А

Фото твиттер "Ювентуса"

Туринский "Ювентус" заработал всего два очка в четырёх стартовых турах Серии А сезона 2021/22.

На счету "старой синьоры" две ничьи - с "Удинезе" (2:2) и "Миланом" (1:1), и два поражения - от "Эмполи" (0:1) и "Наполи" (1:2).

Как сообщает Opta, в последний раз у "Ювентуса" не было побед после четырёх туров чемпионата 60 лет назад.

До текущего сезона подобные серии у туринцев были в кампаниях 1961/62, 1955/56 и 1942/43.

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