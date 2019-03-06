Впервые за 68 лет "Реал" шесть раз крупно проиграл в течение одного сезона
В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде разгромил мадридский "Реал" со счётом 4:1.
Это крупное поражение стало для "сливочных" шестым в текущем сезоне. Подобные результаты столичная команда продемонстрировала во второй раз в истории.
Ранее "Реал" шесть раз разгромно проигрывал только в сезоне 1950/51.
В нынешней кампании "бланкос" были биты с крупным счётом ЦСКА, "Севильей", "Эйбаром", дважды "Барселоной", а теперь и "Аяксом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|26
|34
|11
|Леганес
|26
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|26
|33
|13
|Эспаньол
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22