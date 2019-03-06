Впервые за 68 лет "Реал" шесть раз крупно проиграл в течение одного сезона

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде разгромил мадридский "Реал" со счётом 4:1.

Это крупное поражение стало для "сливочных" шестым в текущем сезоне. Подобные результаты столичная команда продемонстрировала во второй раз в истории.

Ранее "Реал" шесть раз разгромно проигрывал только в сезоне 1950/51.

В нынешней кампании "бланкос" были биты с крупным счётом ЦСКА, "Севильей", "Эйбаром", дважды "Барселоной", а теперь и "Аяксом".

Не пропустите: "Реал" повторил результат 2006 года, тогда Перес покинул клуб. | http://soccernews.ru