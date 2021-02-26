Впервые за 7 лет в 1/8 финала Лиги Европы не будет немецких команд

Во второй раз в истории стадия 1/8 финала Лиги Европы пройдет без представителей немецкой Бундеслиги.

"Байер" и "Хоффенхайм" вылетели из турнира по итогам противостояний с "Янг Бойз" и "Молде" соответственно.

Как сообщает Gracenote Live, команд из Германии не будет в 1/8 финала ЛЕ впервые с сезона 2013/14.

С полным списком участников плей-офф Лиги Европы можно ознакомиться здесь. Жеребьёвка состоится сегодня в 15:00 мск.

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