Впервые за 7 лет в 1/8 финала Лиги Европы не будет немецких команд

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Впервые за 7 лет в 1/8 финала Лиги Европы не будет немецких команд

Во второй раз в истории стадия 1/8 финала Лиги Европы пройдет без представителей немецкой Бундеслиги.

"Байер" и "Хоффенхайм" вылетели из турнира по итогам противостояний с "Янг Бойз" и "Молде" соответственно.

Как сообщает Gracenote Live, команд из Германии не будет в 1/8 финала ЛЕ впервые с сезона 2013/14.

С полным списком участников плей-офф Лиги Европы можно ознакомиться здесь. Жеребьёвка состоится сегодня в 15:00 мск.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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