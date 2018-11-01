Впервые за 72 года "Милан" пропустил в 16 матчах Серии А подряд

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Впервые за 72 года "Милан" пропустил в 16 матчах Серии А подряд

В перенесённом матче первого тура чемпионата Италии "Милан" на своём поле обыграл "Дженоа" со счётом 2:1.

Как сообщает Opta, "россонери" пропустили как минимум один гол в 16-й игре Серии А подряд. Такого не происходило с миланской командой с далёкого 1946 года.

Напомним, что в последний раз "Милан" оставлял свои ворота в неприкосновенности в чемпионате 15 апреля - тогда подопечные Дженнаро Гаттузо расписали безголевую ничью с "Наполи". 

Не пропустите: Впервые с 2009 года игрок "Милана" забил гол и автогол в матче Серии А. | http://soccernews.ru

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