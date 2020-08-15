Впервые за 74 года "Барселона" пропустила 8 голов в одном матче

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Впервые за 74 года "Барселона" пропустила 8 голов в одном матче

"Барселона" на протяжении нескольких десятилетий не пропускала так много голов, как в матче с "Баварией".

Напомним, что в четвертьфинальном поединке Лиги Чемпионов немцы разгромили испанцев со счётом 8:2.

Как сообщает Gracenote Live, ворота "Барсы" сопернику удалось поразить 8 раз впервые за 74 года.

В 1946 году 8 мячей каталонцам забила "Севилья" в матче Кубка Испании, одержав сухую победу 8:0.

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