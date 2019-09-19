Впервые за 8 лет оба финалиста Лиги Чемпионов прошлого сезона не смогли победить в первых матчах нового розыгрыша

Финалисты предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" неудачно стартовали в турнире в новом сезоне.

"Красные" во вторник потерпели поражение от "Наполи", а "шпоры" в среду сыграли вничью с "Олимпиакосом".

Как сообщает Opta, впервые за 8 лет оба финалиста ЛЧ не смогли победить в первых матчах нового розыгрыша.

В 2011 году в аналогичной ситуации оказались "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Лига Чемпионов: все результаты 18 августа. | http://soccernews.ru