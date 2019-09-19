Впервые за 8 лет оба финалиста Лиги Чемпионов прошлого сезона не смогли победить в первых матчах нового розыгрыша
Финалисты предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" неудачно стартовали в турнире в новом сезоне.
"Красные" во вторник потерпели поражение от "Наполи", а "шпоры" в среду сыграли вничью с "Олимпиакосом".
Как сообщает Opta, впервые за 8 лет оба финалиста ЛЧ не смогли победить в первых матчах нового розыгрыша.
В 2011 году в аналогичной ситуации оказались "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".
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