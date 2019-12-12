Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды
Итальянские клубы успешно выступают в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
В сезоне 2019/20 в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира сыграют "Ювентус", "Наполи" и "Аталанта".
Впервые за восемь лет сразу три представителя Серии А преодолели групповой этап ЛЧ.
В сезоне 2011/12 в 1/8 финала соревнования выходили "Наполи", "Интер" и "Милан".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9