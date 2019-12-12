Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды

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Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды

Итальянские клубы успешно выступают в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

В сезоне 2019/20 в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира сыграют "Ювентус", "Наполи" и "Аталанта".

Впервые за восемь лет сразу три представителя Серии А преодолели групповой этап ЛЧ.

В сезоне 2011/12 в 1/8 финала соревнования выходили "Наполи", "Интер" и "Милан".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
18 Дженоа Дженоа 15 11
19 Брешия Брешия 14 10
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
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