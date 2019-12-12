Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды

Итальянские клубы успешно выступают в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

В сезоне 2019/20 в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира сыграют "Ювентус", "Наполи" и "Аталанта".

Впервые за восемь лет сразу три представителя Серии А преодолели групповой этап ЛЧ.

В сезоне 2011/12 в 1/8 финала соревнования выходили "Наполи", "Интер" и "Милан".

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