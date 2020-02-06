Впервые за 8 лет в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры

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Впервые за 8 лет в полуфинале Кубка Испании сыграет команда не из Примеры

Представитель Сегунды "Мирандес" сенсационно вышел в 1/2 финала Кубка Испании.

"Кабаны" в течение января выбили из турнира "Сельту" и "Севилью", а накануне победили со счётом 4:2 "Вильярреал".

Таким образом, "Мирандес" станет первой с 2012 года командой не из Примеры, которая сыграет в полуфинале Кубка Испании.

Примечательно, что 8 лет назад до вышеуказанной стадии соревнования также добрался "Мирандес", но тогда они выступали в третьем испанском дивизионе.

Не пропустите: В Испании определились с местом проведения финалов Кубка на ближайшие четыре года. | http://soccernews.ru
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