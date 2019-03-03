Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в Эль Класико
В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях обыграла мадридский "Реал" со счётом 1:0.
Эта победа стала 96-й для "сине-гранатовых" в Эль Класико. По этому показателю каталонцы обошли "сливочных", которые брали верх в данном противостоянии 95 раз.
Стоит отметить, что "Барса" опередила "Реал" по числу побед в очных матчах впервые за 88 лет.
Напомним, что единственный гол в сегодняшнем Эль Класико забил Иван Ракитич.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Алавес
|26
|40
|5
|Хетафе
|25
|39
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эспаньол
|26
|33
|12
|Эйбар
|25
|31
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22