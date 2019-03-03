Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в Эль Класико

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Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в Эль Класико

В рамках 26-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях обыграла мадридский "Реал" со счётом 1:0.

Эта победа стала 96-й для "сине-гранатовых" в Эль Класико. По этому показателю каталонцы обошли "сливочных", которые брали верх в данном противостоянии 95 раз.

Стоит отметить, что "Барса" опередила "Реал" по числу побед в очных матчах впервые за 88 лет.

Напомним, что единственный гол в сегодняшнем Эль Класико забил Иван Ракитич.

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