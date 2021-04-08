Впервые за 9 лет два английских игрока забили за "Челси" в одном матче ЛЧ

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"Челси" на выезде победил "Порту" со счётом 2:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

В составе "синих" отличились хавбек Мэйсон Маунт и левый защитник Бен Чилуэлл.

Как сообщает Opta, это первый случай с марта 2012 года, когда в одной игре ЛЧ за "Челси" забили два английских футболиста.

9 лет назад голы Джона Терри и Фрэнка Лэмпарда помогли "пенсионерам" разгромить "Наполи" в 1/8 финала главного еврокубка.

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