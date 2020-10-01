Впервые за 9 лет в Лиге Чемпионов дебютируют более трёх клубов
"Краснодар", "Ренн", "Мидтьюлланд" и "Истанбул" впервые сыграют в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Так много дебютантов не было в главном еврокубке с 2011 года, сообщает Gracenote Live.
9 лет назад в ЛЧ впервые выступили сразу пять клубов. С тех пор их количество не превышало трёх.
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