Впервые за 91 год "Арсенал" проиграл 9 домашних матчей за сезон

Теги арсенал лондонстатистика

Впервые за 91 год "Арсенал" проиграл 9 домашних матчей за сезон

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" потерпел поражения в 9 из 25 домашних игр текущего сезона.

Напомним, что в пятницу "канониры" на своём поле уступили "Эвертону" со счётом 0:1.

Как сообщает Gracenote Live, впервые за 91 год "Арсенал" проиграл 9 матчей в родных стенах за один сезон.

В кампании 1929/30 столичная команда также была побеждена дома 9 раз.

Не пропустите: Артета прокомментировал поражение в матче с "Эвертоном". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Финал Кубка Лиги, борьба за ЛЧ в ТОП-чемпионатах, страдания "поломанного" "Реала": рассказываем о главных матчах выходных

Финал Кубка Лиги, борьба за ЛЧ в ТОП-чемпионатах, страдания "поломанного" "Реала": рассказываем о главных матчах выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов