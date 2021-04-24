Впервые за 91 год "Арсенал" проиграл 9 домашних матчей за сезон

Фото твиттер "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" потерпел поражения в 9 из 25 домашних игр текущего сезона.

Напомним, что в пятницу "канониры" на своём поле уступили "Эвертону" со счётом 0:1.

Как сообщает Gracenote Live, впервые за 91 год "Арсенал" проиграл 9 матчей в родных стенах за один сезон.

В кампании 1929/30 столичная команда также была побеждена дома 9 раз.

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