Впервые за 91 год "Милан" забил не менее двух голов в 12 матчах подряд

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Впервые за 91 год "Милан" забил не менее двух голов в 12 матчах подряд

"Милан" продлил свою серию с 2+ забитыми голами до 12 матчей матчей подряд.

В четверг "россонери" дома разгромили пражскую "Спарту" со счётом 3:0 в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Opta, это лучшая серия "Милана" с сезона 1929/30, то есть повторить её команда смогла только спустя 91 год.

Стоит отметить, что подопечные Стефано Пиоли блестяще начали сезон и лидируют как в Серии А, так и в группе ЛЕ.

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