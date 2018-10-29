Впервые за более чем 70 лет "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионата

Теги реал мадрид

Впервые за более чем 70 лет "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионатаВпервые за более чем 70 лет мадридский "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионата.

Так, по информации OptaJose, в последний раз "сливочные" не смогли забить больше голов, нежели пропустить в 10-ти играх Ла Лиги в 1947-м году.

На сегодняшний день "Реал" занимает 9-е место в турнирной таблице первенства Испании с 14 очками в активе. Он забил 14 мячей и пропустил столько же.

Напомним,  "Реал" намерен подписать аргентинского хавбека. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 21 49
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 21 44
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 21 39
4 Севилья Севилья 21 36
5 Алавес Алавес 21 32
6 Хетафе Хетафе 21 31
7 Валенсия Валенсия 21 29
8 Бетис Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар Эйбар 21 26
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 21 26
12 Леванте Леванте 21 26
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 21 25
14 Жирона Жирона 21 24
15 Эспаньол Эспаньол 21 24
16 Леганес Леганес 21 23
17 Райо Вальекано Райо Вальекано 21 23
18 Сельта Виго Сельта Виго 21 21
19 Вильярреал Вильярреал 21 18
20 Уэска Уэска 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов