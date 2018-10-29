Впервые за более чем 70 лет "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионата

Впервые за более чем 70 лет мадридский "Реал" не имеет положительной разницы забитых и пропущенных мячей после 10-ти туров чемпионата.

Так, по информации OptaJose, в последний раз "сливочные" не смогли забить больше голов, нежели пропустить в 10-ти играх Ла Лиги в 1947-м году.

На сегодняшний день "Реал" занимает 9-е место в турнирной таблице первенства Испании с 14 очками в активе. Он забил 14 мячей и пропустил столько же.

Напомним, "Реал" намерен подписать аргентинского хавбека. | soccernews.ru