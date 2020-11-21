Впервые за почти 6 лет ПСЖ проиграл в Лиге 1, ведя по ходу матча в два гола

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Впервые за почти 6 лет ПСЖ проиграл в Лиге 1, ведя по ходу матча в два гола

В рамках 11-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде уступил "Монако" со счётом 2:3.

Парижане к перерыву вели 2:0, однако во втором тайме хозяева поля забили трижды и одержали волевую победу.

ПСЖ проиграл в Лиге 1, ведя по ходу встречи в два гола, впервые с января 2015 года.

Почти шесть лет назад камбек в игре со столичной командой совершила "Бастия", победившая со счётом 4:2.

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