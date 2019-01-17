Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона
Мадридский "Реал" испытывает колоссальные проблемы в текущем сезоне, что подтверждают и результаты команды во всех турнирах.
Накануне "сливочные" в рамках 1/8 финала Кубка Короля потерпели поражение от "Леганеса", которое стало для них десятым в нынешнем футбольном году.
Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло с "Реалом" впервые за шесть лет - в сезоне 2012/13 "бланкос" под руководством Жозе Моуринью проиграли суммарно 11 раз.
Стоит отметить, что в текущей кампании "Реал" уступил в шести поединках Примеры, двух встречах Лиги Чемпионов, матче за Суперкубок УЕФА, а также вышеупомянутой игре Кубка Короля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|43
|2
|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11