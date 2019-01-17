Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона

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Впервые за шесть лет "Реал" потерпел 10 поражений в течение одного сезона

Мадридский "Реал" испытывает колоссальные проблемы в текущем сезоне, что подтверждают и результаты команды во всех турнирах.

Накануне "сливочные" в рамках 1/8 финала Кубка Короля потерпели поражение от "Леганеса", которое стало для них десятым в нынешнем футбольном году.

Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло с "Реалом" впервые за шесть лет - в сезоне 2012/13 "бланкос" под руководством Жозе Моуринью проиграли суммарно 11 раз.

Стоит отметить, что в текущей кампании "Реал" уступил в шести поединках Примеры, двух встречах Лиги Чемпионов, матче за Суперкубок УЕФА, а также вышеупомянутой игре Кубка Короля.

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