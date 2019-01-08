Впервые за восемь лет "Ливерпуль" так рано вылетел из Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" в гостях проиграл "Вулверхэмптону" со счётом 1:2 и вылетел из турнира.

Как сообщает Opta, впервые с 2011 года "красные" попрощались с этим соревнованием на столь ранней стадии.

Стоит отметить, что восемь лет назад "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка был выбит "Манчестер Юнайтед".

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