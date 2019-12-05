Впятером на пустые ворота. В Румынии забили очень необычный гол

Теги университатя крайоваботошани

Впятером на пустые ворота. В Румынии забили очень необычный гол

В матче 19-го тура чемпионата Румынии "Университатя Крайова" обыграла "Ботошани" со счетом 3:1.

Последний гол был забит в концовке встречи и получился очень необычным. Игроки гостей всей командой пошли на угловой, на которой прибежал даже голкипер.

Игрокам "Университати" удалось перехватить мяч и убежать в контратаку. В итоге, сразу пять футболистов хозяев выбежали на пустые ворота и принялись праздновать еще до гола.

"Гол века", - написал в своем Twitter журналист Эмануэль Рошу, который выложил видео гола.

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