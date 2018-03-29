Врач "Баварии": "Гвардиола - неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе"

Врач мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт назвал бывшего наставника самого титулованного немецкого клуба Хосепа Гвардиолу, ныне работающего с "Манчестер Сити", неуверенным в себе человеком.

"Я думаю, что Пеп Гвардиола - человек со слабой уверенностью в себе, который делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Не столько поражений, сколько потери власти и авторитета", - приводит слова работника медицинского штаба "Баварии" goal.com.

Напомним, Гвардиола лично контактировал с Иско. | soccernews.ru