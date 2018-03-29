Врач "Баварии": "Гвардиола - неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе"

Теги бавария мюнхенхосеп гвардиоламанчестер сити

Врач "Баварии": "Гвардиола - неуверенный в себе человек, он живет в постоянном страхе"Врач мюнхенской "Баварии" Ханс-Вильхельм Мюллер-Вольфарт назвал бывшего наставника самого титулованного немецкого клуба Хосепа Гвардиолу, ныне работающего с "Манчестер Сити", неуверенным в себе человеком.

"Я думаю, что Пеп Гвардиола - человек со слабой уверенностью в себе, который делает все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Не столько поражений, сколько потери власти и авторитета", - приводит слова работника медицинского штаба "Баварии" goal.com.

Напомним, Гвардиола лично контактировал с Иско. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов