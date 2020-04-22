Врач "Байера" прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии 9 мая
Главный врач "Байера" Карл-Хайнрих Диттмар высказался о возможных датах возобновления сезона чемпионата Германии.
Скорее всего, розыгрыш возобновится 9 мая.
"Уверен, в "Байере" мы будем подготовлены так, как это требует рабочая группа. С медицинской точки зрения для нас не было бы проблем начать играть со следующей субботы.
Нельзя играть в футбол на домашнем карантине. Я не думаю, что изоляция это подходящая мера, но если нужно продолжать игру, то необходимо продумать всё", - цитирует Диттмара Bild.
Напомним, все спортивные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
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|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
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