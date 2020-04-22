Врач "Байера" прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии 9 мая

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Врач "Байера" прокомментировал возможное возобновление чемпионата Германии 9 мая

Главный врач "Байера" Карл-Хайнрих Диттмар высказался о возможных датах возобновления сезона чемпионата Германии.

Скорее всего, розыгрыш возобновится 9 мая.

"Уверен, в "Байере" мы будем подготовлены так, как это требует рабочая группа. С медицинской точки зрения для нас не было бы проблем начать играть со следующей субботы.

Нельзя играть в футбол на домашнем карантине. Я не думаю, что изоляция это подходящая мера, но если нужно продолжать игру, то необходимо продумать всё", - цитирует Диттмара Bild.

Напомним, все спортивные мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

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