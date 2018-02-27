Врач Безуглов: "Неймар может играть с трещиной в кости, но есть риск усугубления повреждения"



Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказала о травме нападающего ПСЖ Неймара.

"Если у футболиста трещина пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц. Играть-то можно и с трещиной, и такие случаи были, но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения", – приводят слова Безуглова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар, скорее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 6 марта.

Не пропустите: В ПСЖ рассказали о деталях повреждения Неймара. | http://soccernews.ru