Врач Безуглов: "Неймар может играть с трещиной в кости, но есть риск усугубления повреждения"

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Врач Безуглов: "Неймар может играть с трещиной в кости, но есть риск усугубления повреждения"
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказала о травме нападающего ПСЖ Неймара.

"Если у футболиста трещина пятой плюсневой кости, то срок лечения составляет минимум месяц. Играть-то можно и с трещиной, и такие случаи были, но болевой синдром может быть очень выраженным и есть риск усугубления повреждения", – приводят слова Безуглова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 26-летний Неймар, скорее всего, пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Реала", который состоится 6 марта.

Не пропустите: В ПСЖ рассказали о деталях повреждения Неймара. | http://soccernews.ru

 

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