Врач ЦСКА сообщил о проблемах со здоровьем у новичка команды Медины

Фото: инстаграм Хесуса Медины/Автор неизвестен

Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что у парагвайского новичка команды Хесуса Медины есть небольшие проблемы со здоровьем.

"Ничего глобального. Есть небольшие проблемы с мышечной тканью и одним из суставов нижних конечностей, которые потребуют от нескольких дней до недели тренировок под индивидуальным контролем переносимости нагрузок", - приводит слова Безуглова Sport24.

24-летний Медина перешел в ЦСКА из "Нью-Йорк Сити" на правах свободного агента. Футболист заключил контракт до лета 2025 года. Ранее он играл за "Либертад". За сборную Парагвая сыграл один матч.

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