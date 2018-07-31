Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дзагоева

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Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дзагоева

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что точные сроки восстановления полузащитника Алана Дзагоева пока неизвестны.

"У Алана диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени. Что касается сроков лечения, то в первую очередь будем смотреть по его самочувствию. В ближайшее время сроки восстановления объявим" - сказал представитель медицинского штаба.

Напомним, что Дзагоев травмировался в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

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