Врач "Динамо": "Надеюсь, что Панченко восстановится к началу чемпионата России"



Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о ходе восстановления нападающего Кирилла Панченко.

"Оно идет абсолютно по плану и по той программе, которая была нами разработана сразу после операции в Италии. Травма у него непростая, так называемая сочетанная, потому что у него не только крестообразная связка была повреждена, но и боковая.

Поэтому и операция, которую проводил профессор Мариани, была весьма сложная и емкая. Не хочется лукавить, но Кирилл, тьфу-тьфу-тьфу, идет даже с небольшим опережением этой программы и уже вернулся в общую группу. Самое главное для нас то, что мы видим работу его колена в полном объеме, что после любых нагрузок оно остается таким же, какое было до нагрузки, а мышечный объем массы бедра растет. Это, конечно, радует и нас, и самого Кирилла.

Надеемся, что к началу чемпионата он полностью завершит весь реабилитационный цикл и порадует нас своими классными голами", - приводит слова Родионова официальный сайт клуба.

Напомним, что форвард получил травму колена в сентябре прошлого года.

В этом сезоне 28-летний Панченко провел за "Динамо" 10 матчей и забил 4 гола.

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